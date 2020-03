Horikoshi dedica uno sketch alla performance di Jiro nell'ultimo episodio di MHA

La quarta stagione di My Hero Academia ha raggiunto il climax dell'arco narrativo del Festival Culturale con l'ultimo episodio. Dopo settimane di preparazione infatti gli aspiranti Heroes della Classe 1-A sono finalmente riusciti a partecipare al Festival, mostrando il loro talento come band.

Il sorriso della piccola Eri è una delle scene più emblematiche dell'episodio 23, e serve a sottolineare il distacco con la prima, terribile, metà della quarta stagione, conclusasi con la sconfitta di Overhaul, in seguito al suo scontro diretto con Midoriya.

Il creatore della serie, Kohei Horikoshi, ha voluto seguire a modo suo ogni nuovo episodio, proponendo ai fan, sul suo profilo Twitter, degli sketch inediti. Naturalmente anche all'ultima puntata andata in onda il mangaka ha voluto dedicare un disegno particolare, concentrandosi su un unico personaggio: la leader, e voce, della band, Kyoka Jiro.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, Jiro è rappresentata mentre esibisce il suo talento nel suonare il basso. Non è difficile supporre che Horikoshi aspettava da tempo l'occasione per far emergere di più un personaggio rimasto sempre nell'ombra, e l'arco del Festival Culturale sembra l'occasione perfetta per introdurre nuovi aspetti degli aspiranti Heroes mai visti prima d'ora.

Ricordiamo inoltre che potete trovare la straordinaria esibizione della Classe 1-A su YouTube, arricchita da una sequenza di immagini relative anche al passato della stessa Jiro.