Horikoshi elogia lo spettacolo teatrale dedicato al suo My Hero Academia

Nelle scorse ore l'autore di My Hero Academia, Kohei Horikoshi, ha voluto comunicare ai fan il suo grande apprezzamento per il lavoro fatto dal casting di My Hero Academia: The Ultra Stage. Andiamo a vedere i motivi di tanto entusiasmo.

My Hero Academia accademia è sulla cresta dell'onda se si parla di animazione e di manga giapponesi. Il suo successo non accenna a fermarsi, con il manga che continua a macinare record, una quarta stagione per la trasposizione animata spasmodicamente attesa dai fan e un film che ha incassi da capogiro. Per questo l'annuncio delle scorse ore di uno spettacolo teatrale basato sul franchise non ha sorpreso nessuno.

O meglio, quasi nessuno. Infatti l'autore del manga originale, Kohei Horikoshi, ha detto che la notizia all'inizio lo aveva preoccupato. Ma la preoccupazione, una volta viste le prime immagini relative a questo progetto, ha lasciato lo spazio a una grande soddisfazione per il risultato (come potete leggere nel post Twitter di @aitaikimochii, riportato in calce alla presente notizia):

"Non avevo mai pensato a come sarebbe potuto apparire il design di My Hero Academia nella vita reale, così quando ho sentito che ci sarebbe stata una rappresentazione sul palco, dal vivo, non nego di essermi sentito un po' preoccupato.

Nonostante questo, dopo aver visto la key visual, sono rimasto a bocca aperta. Questa cosa è davvero forte! Adesso l'attendo veramente tanto. Se dovessi dire chi attendo maggiormente, direi Tokoyami e Mineta. Spero veramente di poterlo vedere presto".

Secondo quanto trapelato dalle prime indiscrezioni, lo spettacolo si terrà al The Galaxy Theatre di Tokyo dal 12 al 21 aprile del prossimo anno, e successivamente al Sankei Hall Breeze di Osaka dal 26 al 29 aprile 2019. A dirigere la rappresentazione teatrale ci sarà Tsuneyasu Motoyoshi, con l'aiuto di Hideyuki Nishimori, che si sta occupando di scrivere la sceneggiatura, di Shunsuke Wada per la parte musicale e di Umebō per tutto ciò che riguarda la coreografia.

Che ne pensate di questo spettacolo dedicato all'universo di My Hero Academia in salsa teatrale? Crede anche voi come Kohei Horikoshi che sia un progetto da tenere d'occhio? Fatecelo sapere nei commenti!