Horikoshi festeggia l'episodio di My Hero Academia con uno splendido disegno

Questa sera su VVVVid è stato trasmesso My Hero Academia 4 episodio 13, una puntata pregna di significato e azione e che fa culminare tutta la storia preparata negli scorsi mesi di pubblicazione. Izuku ha dato tutto se stesso in questa lotta con Overhaul e sembra starne raccogliendo i frutti.

La puntata è stata una delle più acclamate dell'anime, con My Hero Academia trend su Twitter. Non poteva quindi esimersi dal disegnare un'illustrazione apposita l'autore del manga Kohei Horikoshi. Il mangaka ha dato a Twitter la bozza in bianco e nero preparata che potete vedere in calce.

In alto si affrontano Deku e Chisaki, entrambi al massimo dei loro poteri con le inedite trasformazioni presentate in My Hero Academia 4x13. Al centro risalta la piccola Eri che sta utilizzando il suo quirk per aiutare l'eroe che lo sta proteggendo, mentre in basso il disegno finisce con Mirio e Sir Nighteye, esclusi da quest'ultima fase di scontro. Vi piace l'illustrazione preparata da Horikoshi?

My Hero Academia è arrivato alla sua quarta stagione. Il titolo animato dallo studio Bones e pubblicato in Italia su VVVVid è in prosecuzione da ottobre 2019 e durante questi mesi ha messo in scena l'arco narrativo dello Shie Hassaikai, che ora sta per arrivare alla fine.