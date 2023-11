Horikoshi festeggia Halloween, guardate questa tenera illustrazione di My Hero Academia

Kohei Horikoshi è molto impegnato con il finale di My Hero Academia, ma questo non lo distrae dal regalare ai suoi fan delle illustrazioni speciali. Questo mangaka ci ha sempre deliziato con alcuni sketch, dimostrando di tenerci molto alla propria community.

Anche se leggermente in ritardo, Kohei Horikoshi ha voluto festeggiare Halloween a modo suo. In Giappone, Halloween è una festa che ha preso piede solo negli ultimi anni e, di conseguenza, molti autori stanno provando ad adeguarsi.

In questo caso, il fumettista di My Hero Academia ha omaggiato questa festività con un'illustrazione che vede al centro le due amiche-nemiche Ochako Uraraka e Himiko Toga. Nel corso del manga e anche del suo adattamento anime, abbiamo visto queste due ragazze come due rivali, spesso protagoniste di alcuni combattimenti importanti, tuttavia hanno sempre avuto uno strano legame.

Dunque, tornando allo sketch di Horikoshi, Toga è in una meravigliosa tenuta da infermiera, in linea con il suo quirk legato al sangue. D'altro canto, Ochaco è vestita da gatta, con tanto di orecchie e zampe. Alle spalle, non si direbbe, ma c'è un Midoriya vestito da satiro con delle corna enormi e un piccolo Mineta vestito da orbita oculare.

Con l'uscita del volume trentanove di My Hero Academia Kohei Horikoshi ha regalato uno sketch di due donne che non sono state particolarmente considerate nel corso del manga. Nei giorni scorsi, i big three dei protagonisti di My Hero Academia sono stati al centro di un video pubblicato da Shueisha.