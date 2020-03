Horikoshi sta gettando le basi per una battaglia eccezionale in My Hero Academia 266?

Il mondo di My Hero Academia ha visto ben poche morti fino a questo punto della storia, ma la battaglia che Kohei Horikoshi sta scrivendo in questo momento potrebbe mettere davvero a repentaglio la vita di qualcuno, che sia esso villain o hero. E il capitolo 266 di My Hero Academia potrebbe presentare uno scontro importante ma mortale.

In My Hero Academia 265, nel quartier generale del Fronte di Liberazione del Paranormale, Hawks è alle prese con Twice, uno degli elementi più pericolosi del gruppo di villain. L'eroe alato ha tentato di convincere Bubaigawara ad abbandonare i suoi attuali compagni per scontare la sua pena in carcere e poi rinascere nella società come membro dei suoi difensori. Purtroppo però Hawks deve arrendersi alla caparbietà nemica e dimostra di essere anche disposto a ucciderlo per il bene del Giappone.

L'arrivo di Dabi però rovina i piani dell'eroe alato che viene, apparentemente, messo in posizione di svantaggio. Dabi sembra essere felice di potersi dare da fare e uccidere Hawks, che lui stesso ha portato in seno alla League of Villain prima e al Fronte di Liberazione poi. Tuttavia è improbabile che Hawks accetti passivamente la morte per mano del criminale dalle fiamme blu e quindi potremo assistere nel capitolo di domenica prossima una battaglia tra Dabi e Hawks. E proprio da questa battaglia potrebbe arrivare la prima morte di questa fase di My Hero Academia.