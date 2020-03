Horikoshi di My Hero Academia mette in risalto Mirko nella nuova illustrazione inedita

Gli appassionati di My Hero Academia notarono subito l'introduzione di una eroina durante l'arco della Top 10 degli eroi giapponesi: Mirko, l'eroina coniglio che si classificò in quinta posizione. Per diversi mesi, non c'è stata traccia della donna che ha fatto solo qualche comparsa di poche vignette. Ma ora la scena è tutta per lei.

Già da diverse settimane, il manga di Kohei Horikoshi si è soffermato sulla figura di Mirko, mettendo le sue caratteristiche in netto risalto con l'ultimo capitolo pubblicato, il 262. La ventiseienne si è distinta nella sua lotta contro i nomu High End e l'autore ha voluto nuovamente omaggiarla con un disegno inedito e preparato apposta per i fan che lo seguono su Twitter.

Da meno di 24 ore è apparsa sull'account ufficiale di Horikoshi un disegno di Rumi Usagiyama, alias Mirko, mentre sgranocchia una carota. Indosso ha il suo classico costume attillato e che lascia completamente scoperte le cosce, mentre le gambe sono coperte da calze e terminano in rinforzi ai piedi simili a quelli che indossa Deku. Infine, Mirko indossa un giubbino che fa pensare che si stia prendendo una pausa dal lavoro.

Solitamente si mostra sempre eccitata e pronta per l'azione, pertanto vedere Mirko in questo momento così tranquillo non capita spesso. Avete apprezzato il suo combattimento in My Hero Academia capitolo 262?