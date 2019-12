Horikoshi ha preparato dei nuovi costumi per i protagonisti di My Hero Academia?

My Hero Academia ha visto evolversi i costumi dei vari personaggi, a partire dal protagonista che diverse volte ha fatto degli innesti grazie anche all'aiuto della geniale Mei Hatsume. Ma anche gli altri ragazzi hanno visto man mano delle modifiche che hanno permesso di adattare il proprio quirk alle nuove esigenze.

Lo scorso capitolo di My Hero Academia, il 253, aveva già rivelato delle novità per il costume di Ochaco Uraraka. Kohei Horikoshi sembra però non essersi fermato a quello, dato che nell'illustrazione preparata per fare da copertina al capitolo 254 di questa settimana sembrano far capolino dei nuovi costumi per parecchi personaggi.

La doppia pagina che ha visto vincere Katsuki Bakugo nel sondaggio di popolarità dei personaggi di My Hero Academia ha infatti introdotto novità per le dieci figure arrivate nelle prime posizioni. Chi spicca di più è sicuramente il primo classificato che sembra pronto per andare in guerra, a Izuku Midoriya che sembra essersi rinforzato molto. Inalterati, almeno in apparenza, Iida e Toga.

Quello che ha colto l'attenzione dei fan è il vestito di Momo Yaoyorozu, diverso dal precedente molto più rivelatore e che potrebbe avere anche molti meno problemi di censura. C'è qualche costume da eroe che vi piacerebbe vedere in particolare?