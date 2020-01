Horikoshi saluta la nuova statuetta di My Hero Academia con un disegno

La storia di My Hero Academia si concentra principalmente su Izuku Midoriya, detto Deku. Il giovane protagonista aspira a diventare l'eroe più forte di tutti e con l'eredità di All Might può davvero diventarlo. Ma il mondo dell'opera si concentra anche su altri personaggi tra eroi e villain, tra cui risalta anche il capoclasse Tenya Iida.

Vista la popolarità di My Hero Academia in Giappone e nel mondo, la produzione di statuette e modellini ispirati ai vari personaggi è sempre attiva. L'ultimo degli arrivi è confezionato su misura per gli amanti di Tenya Iida, il giovane velocista che aspira a diventare un eroe bravo come il fratello Ingenium.

Nel nuovo modellino prodotto, Iida è raffigurato in una posa abbastanza insolita per il sempre serioso capoclasse della 1-A della Yuei. Come si può vedere nelle foto in calce, il ragazzo indossa la sua divisa da hero mentre corre a perdifiato sfruttando il suo quirk, ma sul volto ha stampato un ghigno a metà tra il preoccupato e l'esilarante.

Horikoshi ha accolto questa figure a braccia aperte, dedicandole come al solito un'illustrazione che si può vedere nella prima immagine del post. Stavolta l'immagine fa risaltare l'Iida serio, mentre saluta il lettore di My Hero Academia, ringraziandolo.

Horikoshi ha ringraziato di recente per i modellini di Shigaraki e Todoroki, mentre continua a disegnare il suo manga. L'ultimo capitolo pubblicato di My Hero Academia è il 256, col prossimo che debutterà su Weekly Shonen Jump la prossima domenica.