Horikoshi svela il significato del finale di My Hero Academia: Heroes Rising e della serie

Da pochi mesi è in proiezione nei cinema di mezzo mondo My Hero Academia: Heroes Rising, secondo lungometraggio dedicato all'universo con protagonista Deku. In rete si è parlato tantissimo anche del finale del film che, secondo le precedenti dichiarazioni, era un'idea originale di Horikoshi e che l'autore teneva in serbo per il finale del manga.

In un'intervista nel volume My Hero Academia R, Kohei Horikoshi spiega nel dettaglio quali sono i risvolti di questa scelta di inserire il finale da lui programmato nel film My Hero Academia: Heroes Rising. Ebbene non tutta la conclusione della storia del lungometraggio era parte dei programmi del mangaka, ma solo alcuni spunti.

"La parte in cui Deku passa il One for All a Bakugo. Perché quello fa terminare il sogno di Deku iniziato nel capitolo 1. Non avevo deciso di usarla per certo nella fine del manga, ma era una variazione che avrei voluto usare. La proposi in una riunione sul film dove discutevamo del combattimento con Deku e Bakugo insieme, e dopo fu deciso rapidamente. Pensavo che sarebbe stato il twist più scioccante possibile e che il film sarebbe risultato più interessante con questo inserimento. Deku e Bakugo insieme contro l'ultimo boss, arrivati lì grazie al sostegno di tutti, penso che avrebbe creato un ottimo finale per il manga. Ma abbiamo deciso di usarlo nel film. Ho deciso di non rimpiangere la scelta di utilizzarlo, devo solo pensare a un finale migliore per il manga. Non ho ancora idee in mente (lol). Il primo film era troppo bello e ora ho problemi perché ho provato a superarlo."

Quindi Horikoshi pensava inizialmente di far terminare My Hero Academia con un passaggio di consegne di One for All. Voi quale finale vorreste per la serie? Negli USA la pellicola ha debuttato in vetta.