Horikoshi e il team di My Hero Academia vi augurano Buon Anno con due splendidi artwork!

Kohei Horikoshi e il team al lavoro sull'adattamento anime di My Hero Academia hanno condiviso, poche ore fa, dei magnifici artwork per augurare un felice 2020 a tutti i fan delle incredibili avventure di Deku e compagni, ringraziando per il supporto ricevuto nel corso del 2019 e promettendo tante novità per il futuro prossimo.

Come potete vedere in calce, il mangaka di Boku no Hero ha pubblicato sul suo profilo social uno sketch ritraente Midoriya, Bakugo, Todoroki e altri fan favorite uniti in un bellissimo messaggio d'auguri. La pagina Twitter dell'anime ha invece optato per un artwork un po' più classico, ritraente la coppia più amata dai fan dell'opera in compagnia del Preside del Liceo U.A. Nezu.

Il 2019 si è concluso con il botto per l'opera di Horikoshi, che nel giro di una settimana è approdata nei cinema giapponesi con My Hero Academia: Heroes Rising e nel piccolo schermo con l'episodio 11 della serie anime, ritenuto da molti come uno dei più convincenti dell'intera quarta stagione.

Nel 2020 sono previsti anche grandi passi in avanti per il manga, attualmente incentrato su una nuova saga con protagonisti tre degli aspiranti eroi più amati dai fan.

E voi cosa ne pensate? State seguendo anime e manga? O solo uno dei due? Fateci sapere cosa vi aspettate da My Hero Academia in questo 2020 e casomai non l'aveste ancora fatto, non perdete l'occasione per dare un'occhiata alla nostra recensione dell'episodio 4x11!