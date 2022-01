Horimiya, l'autore Daisuke Hagiwara pubblicherà un nuovo one-shot

Lo scorso marzo si è concluso Horimiya, manga scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara. L'opera, iniziata nel 2011, conta in totale 16 volumi, pubblicati in Italia da JPop a partire dal 2018. L'ultimo episodio di Horimiya è uno one shot conclusivo del 16 luglio, per promuovere l'ultimo tankobon.

Commedia romantica apprezzatissima, la storia di Horimiya narra le vicende di Kyoko Hori, ragazza solare ed estroversa, e Izumi Miyamura, che è esattamente l'opposto della giovane liceale. Nel 2021 lo studio CloverWorks ha inoltre prodotto l'anime di Horimiya, che è stato una delle romcom più apprezzata dell'anno.

Il disegnatore della serie, ovvero Daisuke Hagiwara, sta per tornare a pubblicare su rivista con un nuovissimo one-shot. Come scritto su Twitter da @MangaMoguraRE, il mangaka pubblicherà il suo racconto sul numero del 12 febbraio 2022 di Monthly Shounen Gangan. Non sappiamo ancora se lo one-shot tratterà una storia del tutto inedita oppure sarà ambientato nell'universo di Horimiya.

Non sappiamo nemmeno se sarà una commedia romantica oppure un altro genere di one-shot, visto che la sceneggiatura non sarà di HERO. Monthly Shounen Gangan pubblica manga di tutti i generi, ed è quindi difficile azzardare una qualsiasi ipotesi. Appuntamento quindi al 12 febbraio, quando sapremo di più sul nuovo one-shot di Hagiwara.