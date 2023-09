Horimiya avrà una terza stagione? Teorie sul destino dell'anime

Horimiya: The Missing Pieces ci ha accompagnato per tutta l'estate con una commedia leggera e altrettanto romantica. L'audace scelta di adattare alcune parti del manga tralasciate nella prima stagione di Horimiya è stata una mossa vincente e adesso i fan si domandano se ci sarà una terza stagione o un qualsiasi tipo di sequel.

Horimiya: The Missing Pieces è stata una serie semplice e genuina. Non si è imposta come un sequel che cercava di imitare o sorpassare la stagione precedente ma si è rivelata essere un'opera bonus dell'originale Horimiya dai toni più leggeri e comici.

Al momento Horimiya ha 26 episodi divisi in due serie e non è stata annunciata una terza stagione. Ma davvero i fan non dovrebbero aspettarsi nessun seguito animato? Per trovare la risposta bisogna dare uno sguardo al manga originale, scritto da HERO e disegnato da Daisuke Hagiwara.

La serie anime è stata adattata fino all'epilogo, che gli spettatori hanno potuto osservare nella scena finale post-credit del 13esimo episodio di The Missing Pieces. Dunque, se non ricordate questo momento, è meglio recuperarlo il prima possibile!

Nonostante questo rappresenti uno degli ultimi momenti del manga su Hori e Miyamura, ci sono ancora alcune scene che non sono state adattate nell'anime. Tutti questi capitoli possono essere letti nel 17esimo volume di HoriMiya.

Visto il grande successo della serie anime e queste scene non ancora adattate, lo staff dietro l'opera scritta da HERO potrebbe scegliere di riadattarle in un episodio OVA oppure un lungometraggio animato. Queste, tuttavia, sono solo ipotesi ed è da vedere come si evolverà in futuro la questione.

Recentemente Monthly G-Fantasy ha dedicato la copertina della sua rivista di ottobre a Hori e Miyamura vestiti per Halloween.