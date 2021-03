Horimiya al centro di una nuova polemica in occidente, spuntano serie accuse di omofobia

Arrivato come un fulmine a ciel sereno, l'anime di Horimiya si è rivelato una scommessa vinta, con numeri in grado di rivaleggiare persino con i colossi della stagione corrente come Dr. Stone, The Promised Neverland 2 e Re:Zero. L'ultimo episodio della serie di CloverWorks, tuttavia, è stato aspramente criticato a causa di alcune battute omofobe.

In calce potete dare un'occhiata ad alcuni commenti dei fan, ma vi anticipiamo che non si tratta di un paio di post isolati bensì di migliaia di tweet, tutti scritti da utenti delusi o furenti a causa di una scena dell'episodio 10. La scena in questione mostra Hori, la protagonista, mentre riprende il suo fidanzato Miyamura dopo averlo visto più volte in compagnia di un altro ragazzo, dicendogli che "se deve innamorarsi di qualcun altro, è meglio che sia una donna".

Horimiya ha sempre scherzato sul tema e nel manga sono presenti diverse battute inerenti la presunta bisessualità di Miyamura, ma si tratta per lo più di scenette comiche. CloverWorks ha comunque deciso di trasporle nella serie animata, e come potete vedere le parole di Hori hanno portato molti utenti a definirla omofoba.

In tutti i casi, Horimiya è comunque riuscito nell'impresa di ritagliarsi uno spazio nel backlog di tantissimi fan anime, e i numeri registrati dalla serie sono la riconferma dell'eccezionale talento dei ragazzi di CloverWorks, che tra l'altro stanno riscuotendo anche un ottimo successo anche con Wonder Egg Priority. Lo studio distribuirà anche una nuova serie horror nel corso della stagione primaverile, intitolata Shadow House.

E voi cosa ne pensate? Lo studio avrebbe dovuto censurare la scena in questione? Fateci sapere la vostra nei commenti!