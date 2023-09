Horimiya festeggia Halloween: Hori e Miyamura sono in copertina sul Monthly G-Fantasy

L'estate è quasi finita e adesso già si pensa ad Halloween! Sebbene i fan non abbiano mai ricevuto un episodio speciale di Horimiya a tema 31 ottobre, possono comunque vedere come i protagonisti Hori e Miyamura si travestirebbero per l'occasione e sono davvero spettacolari.

La copertina di Monthly G-Fantasy mette al centro della rivista di Ottobre proprio Hori, vestita da lupo mannaro, e Miyamura, che ha invece scelto un costume da vampiro. I due costumi li identificano tantissimo e non potrebbero essere più belli di così!

La storia d'amore di Hori e Miyamura in Horimiya si è già conclusa due anni fa nell'anime, tuttavia il recente adattamento The Missing Pieces sta adattando tutte quelle scene che sono state precedentemente saltate dell'opera originale. Una scelta particolare ma che è risultata vincente, Horimiya: The Missing Pieces è genuino ed è quello che serviva ai fan.

Il manga Horimiya nasce dalla collaborazione fra l'autrice HERO, di cui si conosce praticamente nulla se non il proprio sesso, e il disegnatore Daisuke Hagiwara, che ha curato l'intero manga e ogni copertina. Lo shojo è stato pubblicato dal 2007 fino al 2011, alla sua conclusione ed era nato precedentemente come webcomic.

Kyouko Hori è una studentessa delle superiori brillante e popolare, in contrasto con la sua compagna di classe Izumi Miyamura, un ragazzo cupo e apparentemente nerd con gli occhiali. A casa, Hori è una casalinga che si veste in modo sobrio e si prende cura del fratello minore, Souta. Fa ogni tentativo per nasconderlo ai suoi compagni di classe, per non compromettere il suo status sociale e causare preoccupazione agli altri.

Un giorno, Souta torna a casa con il sangue dal naso. Era stato accompagnato da un ragazzo con numerosi piercing e tatuaggi, che si presenta come Miyamura. Quando i due iniziano a imparare di più l'uno sull'altro, scoprono di avere più in comune di quanto pensassero inizialmente. Col passare del tempo, i due si ritrovano improvvisamente più vicini che mai.

Horimiya è una storia d'amore, ma anche di amicizia e di rispetto reciproco, con anche dei interessanti personaggi secondari. Vi potrete facilmente affezionare a tutti! Non a caso, Horimiya è uno dei 10 anime romantici di Crunchyroll da recuperare assolutamente.