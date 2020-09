Horimiya: il manga di Hero riceverà un adattamento anime nel 2021, è ufficiale

Gangan Comics, la casa editrice di proprietà di Square Enix, ha recentemente confermato la produzione dell'anime di Horimiya, tratto dall'omonima opera dell'autrice giapponese Hero. Secondo quanto rivelato dal sito ufficiale, la produzione è stata affidata ai ragazzi di CloverWorks (The Promised Neverland) e la trasmissione inizierà nel gennaio del 2021.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Horimiya è un manga scritto da Hero e disegnato da Daisuke Hagiwara, pubblicato su Gangan Comics Online dal febbraio del 2007 al dicembre del 2011. Il successo dell'opera ha convinto Square Enix ad approvare una sorta di remake, curato dallo stesso artista e in corso di serializzazione sin dalla conclusione del webcomic originale.

Attualmente sono disponibili quattordici Volumi con oltre 110 capitoli pubblicati, ed un quindicesimo e in arrivo il prossimo 18 settembre. In Italia l'opera è distribuita da J-Pop Manga.

La sinossi della rom-com recita quanto segue: "Hori è la classica adolescente.. estroversa e solare, ma con un lato di sé che vorrebbe tenere sempre nascosto. Miyamura, il suo compagno di classe, è un ragazzo calmo e tranquillo, ma cambia completamente personalità una volta fuori dalle mura scolastiche. Cosa succederà quando Hori e Miyamura scopriranno i segreti reciproci?"

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che recentemente Square Enix ha annunciato l'arrivo di altri anime importanti, tra cui spiccano The World Ends with You: The Animation e Dragon Quest: Dai La Grande Avventura.