Horimiya: nuovo teaser per la commedia romantica più attesa del 2021

Tutti i fan delle commedie romantiche saranno felici di sapere che l'adattamento anime di Horimiya, annunciato lo scorso settembre e in arrivo nel gennaio del 2021, si è recentemente mostrato in un nuovo teaser trailer ufficiale. Il video mostra i due protagonisti, Hori e Miyamura, in compagnia di altri importanti personaggi.

La clip conferma anche i nomi dei componenti del cast, e a quanto pare CloverWorks ha deciso di non risparmiarsi. La protagonista Horu sarà doppiata dall'inimitabile Haruka Tomatsu (Asuna Yuuki in Sword Art Online), mentre Koki Uchiyama (Tomura Shigaraki in My Hero Academia) presterà la propria voce a Miyamura. Tra gli altri, Seiichiro Yamashita interpreterà Toru Ishikawa e Yurie Kozakai sarà Yuki Yoshikawa.

Per quanto riguarda lo staff, Masashi Ishihama (Persona 5 the Animation, From the New World) dirige la serie presso CloverWorks, mentre Takao Yoshioka (High School DxD) scrive la sceneggiatura basandosi sull'opera originale di Hero. Haruko Iizuka (Ensemble Stars!, Children of the Whales) lavora sul character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, Queen's Blade: The Exiled Virgin) compone le musiche.

Vi ricordiamo che il manga di Horimiya è attualmente in corsa con quindici Volumi e oltre 110 capitoli pubblicati. In Italia l'opera è distribuita da J-Pop Manga.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al primo trailer di Horimiya pubblicato il mese scorso.