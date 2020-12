Horimiya: nuovo trailer per la romcom più attesa del 2021, uscita fissata per il 9 gennaio

CloverWorks, lo studio d'animazione di The Promised Neverland, ha recentemente mostrato il penultimo trailer di Horimiya, adattamento anime della romcom di Hero in uscita a gennaio 2021. Il video, visibile in calce all'articolo, svela anche i titoli delle due sigle, "Iro Kоsui" di Yoh Kamiyama e "Yakusoku" della band femminile J-Pop FRIENDS.

Nel caso in cui non conosceste l'opera, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Hori è la classica adolescente estroversa e solare, ma con un lato di sé che vorrebbe tenere sempre nascosto. Miyamura, il suo compagno di classe, è un ragazzo calmo e tranquillo, ma cambia completamente personalità una volta fuori dalle mura scolastiche. Cosa succederà quando Hori e Miyamura scopriranno i segreti reciproci?".

Masashi Ishihama (Persona 5 the Animation, From the New World) dirige la serie presso CloverWorks, mentre Takao Yoshioka (High School DxD) scrive la sceneggiatura basandosi sull'opera originale di Hero. Haruko Iizuka (Ensemble Stars!, Children of the Whales) lavora sul character design, mentre Masaru Yokoyama (Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans, Queen's Blade: The Exiled Virgin) compone le musiche.

Il manga di Horimiya è attualmente in corso di serializzazione su Gangan Comics e conta 15 Volumi pubblicati, 14 dei quali disponibili anche in Italia da J-Pop Manga. La serie è una sorta di remake dell'opera originale di Hero, curata dall'ex collaboratore Daisuke Hagiwara.

Nel 2021 vedranno la luce altri due progetti di CloverWorks, ovvero The Promised Neverland 2 e Shadow House.