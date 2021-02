Horimiya meglio di Re:Zero e Vita da Slime: l'anime di CloverWorks è una scommessa vinta

Il mese scorso vi avevamo parlato in prima battuta dell'ottimo debutto di Horimiya, la commedia romantica di CloverWorks tratta dal manga dell'autrice giapponese HERO. Oggi, arrivati finalmente al giro di boa, possiamo parlare con certezza di un successo, visto che la serie è diventata l'anime non sequel più seguito della stagione invernale.

Il pubblico occidentale sembra aver particolarmente apprezzato il remake dello studio giapponese, visto che sui siti anime più cliccati in assoluto - tra cui MyAnimeList e Anilist - la serie è la più seguita dai fan dopo L'Attacco dei Giganti 4, The Promised Neverland 2 e Dr. Stone: Stone Wars. L'anime è invece terzo per quanto riguarda la valutazione media, dove è superato solo da L'Attacco dei Giganti 4 e Re:Zero.

CloverWorks ha prodotto tre delle serie animate più apprezzate della stagione, ovvero The Promised Neverland 2, Horimiya e Wonder Egg Priority, e presto debutterà una quarta serie tanto attesa, l'intrigante horror Shadow House. Per festeggiare il successo di Horimiya lo studio ha pubblicato una nuova key visual, visibile in calce e raffigurante i due protagonisti.

L'artista del manga, Daisuke Hagiwara, ha anche realizzato un'illustrazione speciale per promuovere il nuovo box dell'edizione home video in uscita ad agosto. Potete dargli un'occhiata cliccando sul link reperibile in basso.