Horimiya: The Missing Piece è genuino e ai fan degli anime serve

Horimiya è una delle migliori commedie romantiche liceali moderne degli ultimi tempi. Ha cambiato il modo in cui veniva percepita la storia d'amore del liceo e ha completamente calpestato il cliché della damigella obsoleta in pericolo.

Horimiya ha aperto la strada a relazioni adolescenziali più leggere e ha dato agli spettatori qualcosa di significativo che fosse libero dal solito dramma. La storia di Hori e Miyamura è piena di profondità, amicizia e rappresenta l'amore nella propria purezza. La serie originale è stata presentata per la prima volta nel 2021 e ora un sequel 'continua' la storia.

Tuttavia, Horimiya: The Missing Pieces non è un sequel come tanti altri, dal momento che questa serie in realtà riguarda i giorni che precedono la fine della prima stagione, mostrando quelle scene che non sono state precedentemente adattate dal manga.

Gli episodi completano le parti che descrivono il motivo per cui Miyamura ha definito meravigliosa la sua esperienza al liceo. Il pubblico degli anime raramente vede una commedia romantica del liceo interamente dedicata all'amicizia. La serie originale era incentrata sulla relazione in erba tra Hori e Miyamura, ma si concentrava sull'apertura di quest'ultimo ad altre persone e sul fare amicizia.

Horimiya: The Missing Pieces è piuttosto divertente e approfondisce non solo la vita scolastica dei personaggi ma anche la loro vita personale a casa. Una delle scene più esilaranti della serie è quando la famiglia Hori ospita uno strano incontro a Kotatsu. Questo è il momento in cui viene rivelato che i genitori di Hori e il padre di Sengoku frequentavano la stessa scuola superiore e i loro ruoli sembrano riflettere come sono attualmente Hori, Miyamura e Sengoku.

La storia d'amore tra Hori e Miyamura è sempre stata diversa a modo suo ed ecco perché è stato intelligente basare la seconda stagione sui piccoli dettagli che non erano presenti nella prima parte.

Horimiya The Missing Pieces mostra al meglio il personaggio di Sengoku: se prima era stato presentato come un ragazzo piuttosto serio, la sua personalità subisce una svolta a 360 grad poiché si scopre che in realtà è piuttosto fragile. Lui e Miyamura hanno molto in comune e la loro amicizia è uno dei momenti salienti dello show.

Un'altra cosa che rende questo un anime da non perdersi è la sua rappresentazione di forti personaggi femminili. Che si tratti di Hori, Remi o anche Sakura, queste donne possono rubare i riflettori in qualsiasi momento. Le ragazze non hanno sempre bisogno di essere ridotte a fan service o a stupidi interessi amorosi ed è esattamente per questo che Horimiya vuole rappresentare.