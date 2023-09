Horimiya: The Missing Pieces sta per concludersi, arriva il video promozionale

Lo staff dell'anime Horimiya : The Missing Pieces, in giapponese Horimiya -piece-, ha iniziato domenica a trasmettere un video promozionale per visualizzare in anteprima l'episodio finale dello show che andrà in onda il 23 settembre. Lo staff ha anche rivelato una nuova key visual.

L'anime è stato presentato in anteprima il 1 luglio. Crunchyroll trasmette in streaming l'anime non appena va in onda e trasmette anche un doppiaggio in italiano, prima ancora del doppiaggio della prima serie Horimiya.

L'anime ha un cast e uno staff di ritorno e presenta storie del manga originale che l'anime precedente non ha adattato. Omoinotake esegue la sigla di apertura "Shiawase" (Felicità), mentre Ami Sakaguchi esegue la sigla di chiusura "URL".

A prima vista, l'ultra popolare Hori-san sembra una frivola liceale, ma in realtà è semplice, pragmatica e orientata alla famiglia. D'altra parte, l'occhialuto Miyamura-kun si presenta come un normale e cupo fanboy del liceo, ma in realtà è un giovane attraente che ha una vena da cattivo ragazzo ed è coperto di piercing e tatuaggi. Quando questi due compagni di classe inaspettatamente simili si scontrano casualmente fuori dall'aula, inizia una frizzante e dolce storia di vita scolastica!

Daisuke Hagiwara ha lanciato il manga Horimiya sulla rivista Monthly G Fantasy di Square Enix nel 2011 come adattamento di Hori-san to Miyamura-kun di HERO al manga comico scolastico a quattro vignette e lo ha concluso a marzo 2021, la nota autrice HERO ha supervisionato il manga.

Square Enix ha pubblicato il sedicesimo e ultimo volume del manga nel luglio 2021 con Hagiwara che ha scritto un capitolo epilogo del manga nel luglio 2021. Horimiya: The Missing Pieces è genuino e ai fan serviva una serie del genere. Dopo l'audace scelta di adattare per intero il manga nella prima stagione dell'anime, eliminando diverse scene slice-of-life, dopo due anni Horimiya è tornato con una nuova serie che riadatta quelle scene precedentemente evitate.