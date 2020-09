Horimiya: primo trailer per l'anime dallo studio di The Promised Neverland

Da diverso tempo i fan attendevano l'adattamento animato di Horimiya, un'opera molto famosa in patria per via della sua atmosfera comica e sentimentale. Solo qualche giorno fa lo Studio Cloverworks ha confermato la messa in produzione di una trasposizione televisiva attesa per il prossimo anno.

Lo scorso 16 settembre la rivista GFantasy ha confermato l'anime di Horimiya, tratto dall'omonima controparte cartacea sceneggiata da Hero e disegnata da Daisuke Hagiwara. In molti non sanno che l'opera originale è disponibile anche nel nostro paese sotto l'etichetta JPop che descrive la sinossi della storia quanto segue:

Una frizzante romantic comedy scolastica per chi ha amato Toradora!

A scuola, Kyoko è ammirata da tutti per il suo stile e la sua bellezza. Miyamura invece è ritenuto un otaku inquietante senza segni particolari. Ma entrambi nascondono più di quanto sembri, e il destino decide di far incrociare le loro strade causando malintesi, situazioni inaspettate e una strana amicizia!"

Da poche ore, inoltre, lo studio dietro The Promised Neverland ha rilasciato il primo trailer dell'anime, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che fornisce un'idea della splendida e genuina atmosfera di Horimiya. E voi, invece, siete interessati a scorprire questo nuovo progetto televisivo previsto al debutto il prossimo gennaio 2021? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito spazio riservato in fondo alla pagina.