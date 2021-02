Horimiya, ufficiale: il manga di Hero si concluderà il 18 marzo con il Volume 16

Horimiya, il manga di Hero e Daisuke Hagiwara distribuito in Italia da J-Pop, si concluderà ufficialmente il prossimo 18 marzo, secondo quanto rivelato pochi istanti fa dal mensile G-Fantasy. Il Volume 16, il cui annuncio è previsto nella stessa data di pubblicazione del finale, sarà quindi l'ultimo, dopodiché dovremo salutare per sempre i due protagonisti.

Per chi non avesse familiarità con l'opera, ricordiamo che Horimiya è un manga scritto dall'autrice giapponese Hero e disegnato dall'artista Daisuke Hagiwara, pubblicato su Gangan Comics Online dal febbraio del 2007 al dicembre del 2011. Il successo dell'opera ha convinto Square Enix ad approvare una sorta di remake, curato dalla stessa artista e in corso di serializzazione sin dalla conclusione del webcomic originale. Il remake in questione è più longevo dell'originale, conta capitoli extra e un adattamento anime attualmente in corso.

La serie animata si è rivelata un grande successo soprattutto in occidente, dove è velocemente diventato l'anime non-sequel più visto della stagione superando persino Jobless Reincarnation e Wonder Egg Priority. In Italia i diritti per la trasmissione non sono stati acquistati, ma vista l'ottima accoglienza è possibile che in futuro arrivi legalmente anche da noi.

