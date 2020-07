Horizon Zero Dawn: diamo un'occhiata al comparto artistico del fumetto

Titan Comics ha pubblicato in anteprima diverse tavole del primo numero di Horizon Zero Dawn, tie-in fumettistico basato sul titolo per PS4 di Guerrilla Games. La serie è scritta da Anne Toole, la stessa che ha curato la sceneggiatura del videogioco, mentre il comparto artistico è affidato a Ann Maulina.

Come potete notare delle sequenze presenti in calce, l'impatto grafico è discreto. Il mondo di Horizon Zero Dawn è ritratto attraverso un'interpretazione efficace, prediligendo uno stile cartoon che - se da una parte è piuttosto azzeccato - dall'altra tradisce forse un'eccessiva semplicità, soprattutto nella definizione delle macchine artificiali.

Il primo numero della serie arriverà ufficialmente sul mercato il 5 Agosto; di seguito vi lasciamo la sinossi ufficiale diramata dalla casa editrice al momento dell'annuncio:

"Una nuovissima serie a fumetti basata sul pluripremiato gioco di Guerrilla. Aloy e Talanah tornano in una nuova storia ambientata dopo gli eventi del gioco! La natura ha reclamato il pianeta. Le maestose macchine dominano la Terra, mentre l'umanità combatte per sopravvivere all'interno di questo nuovo mondo. Co-creato da uno degli autori di Horizon Zero Dawn, Anne Toole".

L'adattamento a fumetti narrerà una storia ambientata posteriormente alla fine del gioco, concentrandosi sul personaggio di Talanah:

"Talanah, una cacciatrice forte e determinata, lotta per trovare uno scopo in seguito alla scomparsa della sua fidata amica Aloy. Quando una misteriosa minaccia emerge in natura, incomincia la sua caccia per sconfiggerla, per poi scoprire che una nuova generazione di macchine killer insegue la Terra!"

La complete edition di Horizon Zero Dawn è in offerta su Amazon a un prezzo speciale. La versione PC di Horizon Zero Dawn porta con sé con un cambio di logo, in preparazione all'arrivo di Forbidden West su PS5.