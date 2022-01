Horizon Zero Dawn - Il Falcodoro, il fumetto sequel del gioco è in uscita questa settimana

Pronti ad affrontare ancora una volta le macchine? Nell'attesa di Horizon Forbidden West, questo giovedì esce in fumetteria e sullo store di Panini Comics: Horizon Zero Dawn - Il Falcodoro, una storia a fumetti ambientata subito dopo la conclusione del primo videogioco targato Guerrilla Games.

Di seguito la sinossi ufficiale di Panini Comics: "Mentre attendiamo con ansia l'uscita del nuovo videogioco Horizon Forbidden West, Horizon Zero Dawn, il pluripremiato gioco di Guerrilla Games, diventa un fumetto! Questa storia inedita, ambientata dopo la conclusione del primo videogioco, presenta un’avventura di Talanah, l’esperta cacciatrice di macchine, alle prese con una difficile situazione… complicata ulteriormente dalla scomparsa di Aloy!"

Autori: Anne Toole, Ann Maulina

Pagine: 128

Formato: 17X26

Contiene: Horizon Zero Dawn: Sunhawk (2020) #0/4

Rilegatura: Cartonato

Prezzo: 16,00 €

In America è Titan Comics ad aver pubblicato Horizon Zero Dawn: Sunhawk, serie tie-in fumettistica basato sul titolo per PS4 di Guerrilla Games. La serie è scritta da Anne Toole, la stessa che ha curato la sceneggiatura del videogioco, mentre il comparto artistico è affidato ad Ann Maulina.

"Una nuovissima serie a fumetti basata sul pluripremiato gioco di Guerrilla. Aloy e Talanah tornano in una nuova storia ambientata dopo gli eventi del gioco! La natura ha reclamato il pianeta. Le maestose macchine dominano la Terra, mentre l'umanità combatte per sopravvivere all'interno di questo nuovo mondo. Co-creato da uno degli autori di Horizon Zero Dawn, Anne Toole".

L'adattamento a fumetti narrerà una storia ambientata posteriormente alla fine del gioco, concentrandosi sul personaggio di Talanah:

"Talanah, una cacciatrice forte e determinata, lotta per trovare uno scopo in seguito alla scomparsa della sua fidata amica Aloy. Quando una misteriosa minaccia emerge in natura, incomincia la sua caccia per sconfiggerla, per poi scoprire che una nuova generazione di macchine killer insegue la Terra!"

Horizon: Zero Dawn è un videogioco action adventure open world, a sfondo post-apocalittico, sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 nel 2017. Successivamente Horizon: Zero Dawn è approdato per Microsoft Windows nell'estate 2020.

La storia segue le avventure di Aloy, una cacciatrice che vive in un mondo post-apocalittico dominato da robot ostili (le "Macchine"), dove gli esseri umani sono riuniti in fazioni tribali. Avendo vissuto fin da bambina da emarginata dalla sua stessa tribù, Aloy decide di scoprirne il motivo e di cercare delle risposte sul suo passato e sulla calamità che ha colpito l'umanità.

In ultimo vi lasciamo con un incredibile cosplay a tema Horizon Zero Dawn di Aloy e con lo story trailer in italiano di Horizon Forbidden West.