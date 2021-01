Hormiya convince i fan dopo nemmeno due settimane, sarà la migliore romcom del 2021?

Hormiya, il nuovo anime di CloverWorks tratto dallo splendido manga di Hero, ha sostanzialmente messo tutti d'accordo dopo due puntate, affermandosi come una delle migliori commedie romantiche del momento. Sui portali web, la premiere è stata la più vista di sempre per una romcom, superando di poco il record di Kaguya-sama: Love is War.

Secondo quanto riportato dal portale MyAnimeList, il primo episodio di Horimiya è stato visto da 89.242 utenti, contro gli 82.808 della prima stagione di Kaguya-sama: Love is War e i 55.228 di Rent-A-Girlfriend, altro successo della passata stagione. La valutazione media è leggermente inferiore a quella della seconda stagione dell'anime di A-1 Pictures, ma il numero di utenti che hanno aggiunto la serie alla propria lista è aumentato vertiginosamente nel corso della seconda settimana, passando da 89.000 a 200.000 circa.

Attualmente Horimiya è il sesto anime più seguito della stagione invernale, dopo L'Attacco dei Giganti 4, The Promised Neverland, Dr. Stone: Stone Wars, Vita da Slime e Re: Zero 2. Tutti gli anime in questione sono tuttavia sequel, a differenza del piccolo gioiello di CloverWorks.

Gran parte del successo dell'anime è dovuto alla storia di Hero, ma la serie ha elevato la qualità media dell'opera grazie all'ottimo lavoro svolto dai due doppiatori protagonisti, Haruka Tomatsu (Asuna Yuuki in Sword Art Online) e Harayuki Somato (Yu Otosaka in Charlotte, Yuri Plisetsky in Yuri on Ice). Le animazioni di CloverWorks, tra l'altro, sono di ottima fattura. L'anime al momento non è visibile legalmente in Italia, ma è sempre possibile un'acquisizione futura.

E voi cosa ne pensate? Vi interessa quest'anime? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che CloverWorks tornerà tra pochi mesi con un altro anime molto atteso, il gothic horror Shadow House.