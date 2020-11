Horimiya: un nuovo trailer presenta i personaggi, uscita confermata per gennaio 2021

Il 2020 di Studio CloverWorks è stato decisamente sottotono, con una produzione originale rimandata per Coronavirus e il solo adattamento di The Millionaire Detective Balance: Unlimited. Fortunatamente, però, il 2021 promette molto meglio, visto che solo nel mese di gennaio lo studio trasmetterà The Promised Neverland 2 e la nuova romcom Horimiya.

Se da una parte abbiamo ancora poche informazioni sul ritorno in scena di Emma, Ray e degli altri protagonisti dell'opera di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, dall'altra sembrano essercene fin troppe su Horimiya, che recentemente si è mostrato in un nuovo teaser trailer. La clip visibile in calce introduce alcuni personaggi del consiglio studentesco, e mostra le pregevoli animazioni di CloverWorks.

Lo scorso 21 ottobre lo studio aveva mostrato il secondo teaser ufficiale della commedia romantica, mostrando ai nuovi fan i due protagonisti e alcuni compagni di classe. In attesa di quello che sarà il trailer di lancio, presumibilmente in arrivo tra dicembre e gennaio, è comunque piacevole sapere i lavori proseguono serenamente.

Vi ricordiamo che Horimiya è un manga scritto da Hero e disegnato da Daisuke Hagiwara, e che l'adattamento anime è stato annunciato lo scorso settembre. L'opera - estremamente apprezzata in Giappone - viene pubblicata in Italia da J-Pop Manga, e la sinossi recita quanto segue: "Hori è la classica adolescente.. estroversa e solare, ma con un lato di sé che vorrebbe tenere sempre nascosto. Miyamura, il suo compagno di classe, è un ragazzo calmo e tranquillo, ma cambia completamente personalità una volta fuori dalle mura scolastiche. Cosa succederà quando Hori e Miyamura scopriranno i segreti reciproci?".

E voi cosa ne pensate? Horimiya è nella vostra lista degli anime più attesi del 2021? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!