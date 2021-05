Hormiya raggiunge quota 7 milioni di copie stampate, grande risultato per il manga di Hero

Horimiya, il manga di Hero e Daisuke Hagiwara, ha recentemente infranto il muro delle delle 7 milioni di copie in circolazione, con poco meno di un milione e mezzo stampate negli ultimi otto mesi. Si tratta di una crescita decisamente importante, dovuto anche al grande successo dell'adattamento anime.

Il manga di Horimiya si è concluso lo scorso marzo con la pubblicazione del Volume 16, dopo circa 10 anni di serializzazione sulle pagine di Gangan Comics. Secondo le ultime stime il manga vantava 5,7 milioni di copie stampate subito prima della trasmissione dell'anime, che a quanto pare ha dato una buona spinta alle vendite. In Italia la serie è distribuita da J-Pop Manga, che ha già pubblicato i primi 15 Volumi.

Per quanto riguarda l'adattamento anime, i ragazzi di Studio CloverWorks non hanno avuto troppa fortunato nel periodo invernale, con la pessima accoglienza ricevuta da The Promised Neverland 2 e i grandi problemi di produzione di Wonder Egg Priority. Horimiya invece ha registrato ottime ascolti e buone recensioni, ragione per cui non è da escludere il ritorno dell'anime con una seconda stagione.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Horimiya? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che CloverWorks è già tornato sul piccolo schermo con il suo ultimo progetto, Shadow House, un horror tratto dalla serie di Somato.