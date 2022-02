Horror Theater: Star Comics porta in Italia le terrificanti storie di Kazuo Umezz

Per Edizioni Star Comics, quello di febbraio sarà un mese all’insegna del brivido. L’editore italiano, numero uno tra gli indipendenti, porterà infatti al debutto Horror Theater, una raccolta di terrificanti storie brevi del geniale e poliedrico autore Kazuo Umezz.

I lettori italiani avranno presto gli incubi. Dal 16 febbraio, accompagnato dai neo annunciati Rabbids e Le Sette Meraviglie del Mondo, debutterà nelle fumetterie, librerie e store online italiani Horror Theater, una raccolta di sei storie auto conclusive dai toni oscuri e spaventosi. Firma di queste storie horror è il maestro Umezz, già responsabile di Io Sono Shingo, Baptism e Orochi, disponibili in Italia con Star Comics.

In questi sei racconti disturbanti e spaventosi, ma allo stesso tempo affascinanti, il pubblico incontrerà una ragazza che dividerà casa con un inquietante bebè che trasforma la sua vita in un incubo a occhi aperti. E ancora, un ragazzo che spera che la sa bambola di legno prenda vita, come una certa fiaba, e una ragazza sfortunata in amore che per far colpo su un ragazzo decide di sottoporsi a un regime di dieta ferrea.

Nelle sei storie, attingendo alla sua fervida immaginazione, Umezz, all’anagrafe Kazuo Umezu, dimostra come la realtà sia ancora più spaventosa degli incubi. Oltre a questa raccolta, nei prossimi mesi Star Comics accoglierà in catalogo diversi shojo e queer.