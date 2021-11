Hoshi in the Girls' Garden è il nuovo annuncio Dynit Manga

Sui propri social network ufficiali, Dynit Manga ha annunciato l’imminente debutto italiano di Hoshi in the Girls’ Garden, opera firmata Yama Wayama vincitrice dell’edizione 2021 dell’ambito premio Kono manga ga sugoi nella sezione femminile.

A partire dal 10 novembre 2021, Hoshi in the Girls’ Garden Volume 1 arriva nelle fumetterie e negli shop italiani. L’opera firmata Yama Wayama, distribuita da Dynit Manga in edizione brossurata dal prezzo standard di 12,90 euro a volume, si contraddistingue per le numerose situazioni irriverenti e un ritmo della narrazione unico e singolare.

L’autrice giapponese racconta la quotidianità del professor Hoshi, fatta di lezioni, conversazioni con le sue studentesse e uscite con i colleghi. Insegnante di lingue in un istituto riservato solamente a studenti di sesso femminile, Hoshi trascorre le sue giornate in serenità, facendosi coinvolgere dagli spensierati giochi delle sue studentesse.

Un giorno, una sua allieva di nome Kayama gli porta il registro di classe, ma a dispetto del solito, questa volta nello spazio dedicato alle annotazioni, nel quale le ragazze sono solite giocare alle parole incatenate attraverso dei disegnini, c’è un’illustrazione che lo lascia sgomento. Come cambierà la vita del professor Hoshi da quel giorno in poi?

Vi salutiamo lasciandovi agli annunci fatti da Dynit a Lucca Comics & Games 2021 e alla presentazione del romanzo prequel di BNA Zero.