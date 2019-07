Host Club - Amore in affitto, l'autrice rivela nuove idee per un possibile spin-off

È dalla sua conclusione nel 2010 che non si sente più parlare di Host Club - Amore in affitto. Il manga shojo di Bisco Hatori, pubblicato sulla rivista LaLa della Hakusensha, ha accumulato negli anni milioni di fan, che vorrebbe qualcosa di nuovo. Sembra però che l'autrice abbia rivelato che ci sia un possibile spazio per uno spin-off.

Di recente, Bisco Hatori ha partecipato all'Anime Expo 2019 ed è stato in quell'occasione che l'artista ha rivelato che ha avuto idee per un possibile spin-off legato a due personaggi della serie in particolare.

"Direi che è un po 'difficile, ma probabilmente lo farei su Kaoru e Kyoya", ha risposto Hatori alla domanda riguardo lo spin-off.

“Durante la serie, non ho mai voluto creare personaggi bidimensionali. Mi aiutano, sono molto ben pensati. Durante la serie, sono stata davvero in grado di avvicinarmi a loro e hanno anche avuto molta crescita. Quindi, in teoria, se volessi esplorare ulteriormente Host Club, sarebbero quei due.”

Ovviamente, è facile capire perché Kyoya Ootori e Kaoru Hitachiin siano le scelte giuste per Hatori. Quest'ultimo è noto come vice presidente del club per il suo comportamento chic. I fan inoltre, si sono sempre più interessati alla personalità tsundere di Kyoya durante il corso di Host Club.

Kaoru ha avuto un'infanzia difficile ma si è appoggiato pesantemente al fratello maggiore Hikaru durante gli anni di crescita. Non ci resta quindi altro da fare che aspettare e sperare che Host Club - Amore in affitto faccia il suo ritorno.