Host Club: l'autore parla della serie come parodia del genere shojo

In un'intervista concessa Comicbook.com, Bisco Hatori creatore della serie Host Club - Amore in Affitto ha ammesso di aver inserito elementi non canonici del genere shojo all'interno dell'opera. Vediamo insieme i dettagli.

Sicuramente Host-Club: Amore in Affitto non ha ottenuto il successo di serie come Dragon Ball o ONE PIECE, ma si proponeva di esplorare temi mai trattati negli shonen. La serie infatti segue la storia di Haruhi, contornata da eventi ridicoli e assurdi, nel tentativo di ripagare un vaso incredibilmente costoso entrando a far parte di un host club. La serie è sicuramente una parodia al genere shojo, e comicbook.com ha avuto la possibilità di intervistare Bisco Hatori, autore dell’opera, durante lo scorso Anime Expo.

Ma cosa è il genere “shojo”? Con Shojo ci si riferisce ad un tipo di anime/manga che si concentra sul creare storie che possano attirare un pubblico prevalentemente femminile, basandosi sul romanticismo e su spaccati divertenti della vita quotidiana, piuttosto che dare spazio all’azione. Host Club appartiene sicuramente a questo genere ma in una maniera particolare. Di seguito potete trovare lo scambio avvenuto tra i giornalisti e l'autore:

Comicbook.com: “Host Club - Amore in Affitto sa di far parte del genere shojo. Si ridicolizzano cose partendo da degli stereotipi. Specialmente quando si tratta dei gemelli. Quindi, cosa è che ha portato a voler esplorare questo aspetto divertente e riuscire a toccare alcuni dei temi più importanti del genere shojo?”

Bisco Hatori: “Avevo in mente un prototipo di manga shojo. Ero pronto a scriverlo ma..volevo introdurre allo stesso tempo qualcosa di nuovo. E per i fan dei classici shojo ambientati durante gli anni del liceo..beh ci sono pur sempre i prototipi. Ma con i manga recenti si può vedere un rinnovamente dello stesso genere. Cercano di riprodurre questa tensione tra i due aspetti, o anche la tensione tra i personaggi.”

Ricordiamo che di recente l’autore, proprio durante l’Anime Expo 2019, ha ammesso di avere delle idee per un possibile spin-off.