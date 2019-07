Ecco l'hotel ispirato al Villaggio della Foglia di Naruto

Le opere derivate dal manga di Masashi Kishimoto continuano ad aumentare, dopo aver letto del cast del musical ispirato alla storia di Naruto, ecco una notizia che renderà entusiasti tutti i fan della serie: un hotel a tema Villaggio della Foglia.

Si trova nella cittadina di Fujiyoshida della prefettura di Yamanashi, a breve distanza da Tokyo, il luogo dove gli appassionati di Naruto potranno a partire dal 26 luglio, immergersi nelle atmosfere ninja grazie a camere e serivizi a tema. I clienti dell'hotel avranno a disposizione un gioco in cui dovranno aiutare nei suoi combattimenti il protagonista della serie, sparando a bersagli dai loro posti a sedere.

Saranno presenti anche cibo e souvenir a ispirati al manga, come il famoso ramen di cui Naruto va ghiotto, inoltre all'interno dell'hotel troveremo una mostra dedicata alle vicende del ninja del Villaggio della Foglia, insieme a cabinati arcade e un set fotografico.

Insomma sarà un luogo assolutamente da visitare per i numerosi fan del manga di Masashi Kishimoto. Non si hanno ancora notizie riguardo al prezzo per il soggiorno, quindi vi consigliamo di iniziare a risparmiare per un viaggio in Giappone! Non sarebbe il caso di tentarvi con altro merchandising della serie, ma vogliamo ricordarvi che sono aperti i preordini per la storica giacca di Naruto, in uscita a settembre.