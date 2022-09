Un Hotel a Tokyo ha due stanze interamente dedicate ai manga

Gli anime e i manga sono parte integrante della cultura giapponese, veri e propri pilastri dell'arte nipponica. L'importanza di questo settore è tale che diverse aziende approfittano del successo di alcune opere per proporre iniziative spettacolari, come ha fatto questo hotel di Tokyo.

Dopo l'hotel con la suite dedicata a My Hero Academia e quello interamente personalizzato a tema Naruto, è giunto il momento per il Book Hotel Jimbocho di far parlare di sé. Si tratta di un albergo localizzato a Tokyo, precisamente all'interno di una zona nota per la presenza di librerie sull'usato, che ha voluto dedicare due stanze del complesso alla cultura manga.

Una di esse è interamente customizzata a tema Dandadan, sulla scia di una collaborazione con la serie, mentre l'altra, invece, contiene al suo interno numerosi titoli tra cui Berserk, Akira e tanti altri ancora. Qualora optiate per soggiornare nella prima di queste, grazie alla partnerhsip vi verranno regalate due gadget tra cui un sottobicchiere e un segnalibro. Si tratta di una particolare iniziativa per i lettori più accaniti che potranno così immergersi in un'affascinante esperienza.

E voi, invece, cosa ne pensate delle cosiddette 'manga rooms' di questo hotel? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.