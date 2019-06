House of X, presentato il nuovo costume di Ciclope

Le speranze sono altissime in vista delle nuove storie sugli X-Men, che daranno il via alle nuove serie di House of X e Powers of X. Con le numerose novità arriverà anche un importante restyle per Scott Summers, meglio conosciuto come Ciclope.

Marvel ha recentemente pubblicato diverse cover variant per House of X #1, e in particolare la cover realizzata da Marco Checchetto mostra diverse reinterpretazioni del personaggio di Ciclope, che darà il via alla nuova era degli X-Men. Come mostrato nell'immagine che trovate in calce, Ciclope debutta con il suo nuovo costume, che consta di una divisa fatta di un blu scuro che come contorno ha un blu leggermente più chiaro, molto simile alla pietra lunare. Colore che gli si colloca attorno al collo, sui fianchi e sulle cosce. Il suo visore, invece, si presenta con un colore grigio.



È un costume che si discosta leggermente dallo stile classico dell'X-Man, pur non rivoluzionando completamente il personaggio, che in qualche modo si lega all'idea originale. Il Ciclope vestito di nero e con il visore rosso sugli occhi non è più il presente e avremo modo di accoglierne uno totalmente nuovo nella prossima serie. Come detto ci saranno sette diverse cover variant per il primo numero di House of X, che è scritto da Jonathan Hickman e disegnato da Pepe Larraz.