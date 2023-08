How Do You Live apre il San Sebastian Film Festival: sarà il primo film anime della storia

Il prossimo film dell'acclamato Studio Ghibli, Il ragazzo e l'airone, arriverà presto sugli schermi esteri. Quest'opera segna il ritorno di Hayao Miyazaki che assume la cattedra di regista dopo più di un decennio e lo annuncia anche come suo ultimo contributo al mondo del cinema.

L'uscita di questo film è estremamente attesa in tutto il mondo visto il grande mistero che c'è attorno. Solo recentemente sono state mostrate delle immagini di How Do You Live ma annunciano non si conosce nulla, né della propria trama né delle scene presenti al suo interno.

Il lungometraggio ha debuttato a luglio di quest'anno con un enorme successo al botteghino . Certamente, verrà apprezzato anche al Toronto International Film Festival e al San Sebastián Film Festival.

Il Toronto International Film Festival, previsto per il 7 settembre, avrà per primo l'onore di presentare l'incantevole film ai fan impazienti. Un paio di settimane dopo, il 22 settembre, la 71a edizione dello stimato San Sebastián Film Festival avrà inizio con l'inaugurazione de Il ragazzo e l'airone, rendendolo il primo film d'animazione ad avere quest'onore.

Solo dopo la proiezione del film prevista per il 22 settembre Il ragazzo e l'airone sarà ufficialmente disponibile nelle sale nordamericane. L'opera è ispirata liberamente al romanzo Genzaburo Yoshino del 1937, dall'omonimo titolo How Do You Live?.

La storia segue il viaggio emotivo e filosofico di un ragazzo che affronta la vita dopo la perdita della madre, facendo la conoscenza di un fantasioso airone. Il lungometraggio, senza rifiutare il lato fantastico delle opere di Miyazaki, è l'opera più autobiografica dell'autore .