How Do You Live: arrivano nuove immagini del film di Miyazaki

L'ultimo lungometraggio del maestro Miyazaki, How Do You Live, era nato per essere un film avvolto nel mistero. Nessuno dei presenti in sala, il primo giorno del proprio debutto, conosceva che aspetto avrebbe avuto né cosa avrebbe trattato. Recentemente sono state mostrate nuove immagini inedite.

Miyazaki ha pianto per una parte di How Do You Live ed è disponibile all'ascolto del pubblico, anche per noi italiani che dobbiamo ancora ricevere una data ufficiale per il debutto del lungometraggio nei cinema europei.

Dato l'enorme successo de Il ragazzo e l'airone sul grande schermo in Giappone , nuove immagini del film sono appena state diffuse attraverso i social e sono visionabili al termine dell'articolo. Finalmente i fan potranno avere un'idea più chiara di cosa accadrà precisamente nel lungometraggio, che ricordiamo sarà l'ultimo del grande maestro.

Nonostante How Do You Live sia ispirato ad un popolare romanzo giapponese dal titolo omonimo, Hayao Miyazaki ha inserito numerosissime note biografiche al proprio interno, sempre lasciando quel pizzico di magia e fantasia immancabili nei film dello Studio Ghibli .

La trama del romanzo è la seguente: "Il quindicenne Copper , che ha da poco subito la perdita del padre, guarda la sua città natale, Tokyo, osservando le migliaia di persone sottostanti, e inizia a riflettere sulle grandi domande della vita. Quante persone ci sono al mondo? Che aspetto hanno le loro vite? Gli esseri umani sono davvero fatti di molecola? Il libro si muove tra la storia di Copper e le annotazioni sul diario dello zio , che gli dà consigli e lo aiuta a scoprire verità fondamentali sul funzionamento del mondo”.

