How Do You Live: diamo un ulteriore sguardo alle nuove immagini del film di Miyazaki

Nell’aprile 2020, quando il numero di persone che lavoravano da remoto per prevenire la diffusione del coronavirus stava aumentando rapidamente, lo Studio Ghibli ha iniziato a offrire degli “sfondi” gratuiti che potevano essere utilizzati per conferenze web e chat online.

Da quel periodo, sulla pagina ufficiale dello Studio Ghibli vengono regolarmente pubblicate immagini gratuite che possono essere utilizzate liberamente e senza scopo di lucro. Recentemente, sono state fornite alcune immagini riguardanti How Do You Live?, l'ultimo film di Miyazaki.

Il ragazzo e l'airone, titolo con il quale molto probabilmente il lungometraggio uscirà in italiano, ha adottato il metodo di non condurre alcuna attività di pubblicizzazione anche prima della sua uscita e fino ad oggi non erano state pubblicate nuove immagini. Ma è passato circa un mese dall'uscita e lo spettacolo è stato mostrato in ben 14 screen differenti.

Queste immagini, offerte dallo stesso Studio Ghibli, sono accompagnate dal messaggio "Si prega di utilizzarle liberamente nell'ambito del buon senso". La casa d'animazione ci tiene ad offrire le scene solo a coloro che non le utilizzeranno per scopo di lucro ma solo per attività personali.

Precedentemente abbiamo potuto dare uno sguardo all'Airone di How Do You Live, che giocherà un ruolo chiave nella storia del lungometraggio. Un pamphlet ha svelato alcune immagini de Il ragazzo e l'airone, tuttavia non erano così ben definite come quelle di adesso, che possono essere visionate nei due tweet al termine dell'articolo.

Ci sono davvero tutti i personaggi, da Mahito Maki, il nostro piccolo protagonista, a Shoichi Maki, suo padre operaio in una fabbrica di componenti per aeroplani e Natsuko, la sorella di sua moglie e madre di Mahito, all'inizio del film incinta ed è presente anche il loro prozio.

Passando ai personaggi che risiedono in un mondo alternativo, abbiamo Himi, una ragazza dai poteri magici, Kiriko , una donna del mare. C'è un pellicano morente, il Re Parrocchetto e, ovviamente, l'immancabile Airone Cenerino. Ci sono anche dei personaggi di supporto, come delle cameriere e dei Wara Wara, piccoli esserini grigiastri.