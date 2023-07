How Do You Live, i fan in rete stanno modificando il disegno ufficiale: cosa succede?

La produzione di How do you Live? è stata sicuramente molto altalenante e lunga, con questo progetto dello Studio Ghibli che ha richiesto tanti anni di lavoro prima di vedere la luce. Hayao Miyazaki si è preoccupato per il lavoro di promozione svolto negli ultimi mesi, ma adesso è il tempo di tirare le somme con dati concreti.

How do you Live ha debuttato il 14 luglio 2023 in Giappone, con tanti amanti dello Studio Ghibli attirati nelle sale per vedere quello che sarà l'ultimo lavoro di Hayao Miyazaki. In attesa di ottenere dei riscontri ufficiali sui dati del botteghino, in rete è iniziato un trend molto particolare. La locandina, l'unica locandina di How do you Live, è stata ripresa nel web e modificata a più non posso da diversi artisti e fan giapponesi.

Perché i fan stanno giocando così tanto con il poster di How do you Live? Sembra che Hayao Miyazaki e Studio Ghibli abbiano dato il permesso ai fan di fare ciò che volevano con il poster, dando modo ai fan di ipotizzare quale sia l'argomento centrale della pellicola. E così sono arrivate tantissime fan art dell'uccello di How do you Live? reinterpretato in tanti modi.

Su Twitter, naturalmente, sono state postate tante immagini. In basso trovate un elenco di tweet che presenta le fan art più popolari su How do you Live, con l'uccello che a volte mantiene la propria forma, altre volte viene completamente trasformato e in altre situazioni non fa di certo una bella fine. Dopotutto, anche questo è marketing. Ora non resta che attendere l'uscita di How do you Live in Italia per scoprire cos'ha in serbo Hayao Miyazaki per gli appassionati dei suoi lavori.