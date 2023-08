How Do You Live è il film anime più costoso dello Studio Ghibli: le parole del produttore

How Do You Live?, ossia Il ragazzo e l'airone, non è stato assolutamente pubblicizzato dallo Studio Ghibli, nonostante ciò si è rivelato un enorme successo in tutto il Giappone. La scelta lungimirante del produttore Toshio Suzuki ha avuto esiti positivi e il lungometraggio di Miyazaki è già un cult.

How Do You Live ha guadagnato circa 40 milioni di euro , ossia 2,14 miliardi di yen, sin da suo primo debutto in sala, avvenuto il 14 luglio 2023, poco più di un mese fa. I numeri sono eccezionali se si considera la scelta dello Studio Ghibli di non offrire nessun trailer né una trama a lungometraggio, tuttavia non è un successo finanziario al momento.

Al momento, Il ragazzo e l'airone è il film giapponese più costoso mai realizzato e il produttore veterano dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha recentemente espresso la propria opinione a riguardo. "Penso che abbiamo speso più soldi per fare [Il ragazzo e l'airone] di qualsiasi altro film mai realizzato in Giappone, probabilmente." Afferma nel talk show di Youtube Hiroyuki no Ikisakimitei .

Al momento, non è possibile assicurare una stima effettiva dei costi di produzione di tutti i film d'animazione giapponesi, ma sicuramente Toshio Suzuki sa bene che How Do You Live è l'anime più costoso dello Studio Ghibli.

In precedenti interviste, Suzuki ha affermato che La storia della Principessa Splendente del 2013, considerato il film più costoso che Ghibli avesse realizzato, aveva un budget di produzione di 5,15 miliardi di yen, circa 32 milioni di euro. Da questo è possibile comprendere quanto possa aver speso per l'ultimo film di Miyazaki.

Lo Studio Ghibli ha lavorato per ben sette anni a Il ragazzo e l'airone e ormai si sa che questa casa d'animazione utilizza ancora uno stile molto classico per animare le proprie opere e questo richiede tempo e budget. Tuttavia, difficilmente questo lungometraggio potrebbe finire in rosso, considerando anche che ancora deve debuttare negli altri paesi esteri.