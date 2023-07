How Do You Live?: il film di Miyazaki arriva anche oltreoceano, quando in Italia?

Quest'oggi in Giappone si festeggia l'uscita del nuovo film di Hayao Miyazaki, il regista di cult dell'animazione giapponese come La città incantata o Il mio vicino Totoro. Ora che How Do You Live? ha fatto il suo debutto nei box office nipponici, qualcosa comincia a smuoversi per l'arrivo oltreoceano.

L'uscita di How Do You Live? non è stata pubblicizzata con trailer o materiale promozionale, ma la pellicola del maestro Miyazaki era ugualmente una delle più attese dal pubblico giapponese, e non. Con la premiere nei cinema del Sol Levante, infatti, i fan di oltreoceano si domandano quando la pellicola arriverà in Europa e in America.

Il primo lungometraggio di Hayao Miyazaki in 10 anni arriverà negli Stati Uniti d'America con GKIDS, l'acclamato produttore e distributore di film d'animazione che celebre così il suo 15° anniversario. La società ha infatti da poco annunciato di aver acquisito i diritti per la distribuzione del film nei cinema statunitensi. Ma per quanto riguarda l'Europa.

Al momento non si parla ancora di un'uscita italiana di How Do You Live?, ma la situazione potrebbe smuoversi tra non molto. Il nome di Miyazaki e quello di Studio Ghibli sono tra i più importanti nel settore dell'animazione giapponese e i distributori nostrani certamente non si lasceranno scappare l'occasione di distribuire How Do You Live?. In attesa di ulteriori notizie, vi ricordiamo che i fan stanno modificando il disegno di How Do You Live?.