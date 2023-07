How do You Live: il nuovo film dello Studio Ghibli è già da record

L’avvicinarsi dell’uscita nelle sale giapponesi del How Do You Live? ha creato molta confusione tra gli appassionati delle opere dello Studio Ghibli e dei capolavori di Hayao Miyazaki. In effetti l’assenza di trailer, o materiale promozionale è stata una decisione rischiosa, ma non sembra aver intaccato il successo del film.

Lo stesso maestro Miyazaki si era detto preoccupato, ma comunque fiducioso nei confronti della gestione del producer Suzuki, e a pochi giorni dal debutto nelle sale How Do You Live? si è rivelato uno dei film più visti in Giappone, guadagnando ben 1.56 miliardi di yen solo nel corso del primo weekend di proiezione. Cifra importante, destinata a crescere, e che lo posiziona al secondo posto tra i film dello Studio Ghibli col miglior debutto di sempre, subito dopo La Città Incantata.

Nonostante quindi i timori degli artisti che hanno lavorato al progetto, e anche degli appassionati oltreoceano, che aspettano di vedere il prima possibile How Do You Live?, la pellicola risulta attualmente tra le più viste in patria, e per quanto appaia improbabile che possa raggiungere gli incassi dei cinque migliori film dello Studio Ghibli, una partenza così fruttuosa non può che spianare la strada ad un altro, grande, successo targato Hayao Miyazaki.

Dopotutto, La Città Incantata rimane in cima, incontrastata, con i suoi 31 miliardi di yen al box office, seguita da Principessa Mononoke con 20.2 miliardi, Il Castello Errante di Howl con 19.6 miliardi, Ponyo con 15.5 miliardi, e Si Alza il Vento con 12 miliardi di yen. Fateci sapere cosa ne pensate di questi ottimi risultati al debutto per How Do You Live? nei commenti.

In conclusione, ricordiamo che i fan hanno modificato il disegno ufficiale del film, e che non saranno distribuiti dei pamphlet per l’uscita della pellicola.