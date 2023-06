How Do You Live: il film di Studio Ghibli sarà una sorpresa, niente trailer o trama

C'è stata lo scorso anno la pubblicazione di Earwig e la Strega, film di Studio Ghibli diretto da Goro Miyazaki. Ma l'attenzione di tutti i fan dello studio è diretta al nuovo progetto di Hayao Miyazaki, un film su cui sta lavorando da parecchi anni.

Il nuovo film di Hayao Miyazaki e di Studio Ghibli sarà How Do You Live?, che debutterà in Giappone a luglio. Manca quindi appena un mese, ma di questo film si sa poco e nulla. Nonostante i rinvii precedenti a causa delle condizioni di lavorazione, stavolta la scelta è stata voluta: ad affermarlo c'è Toshio Suzuki, storico produttore dei film di Studio Ghibli. In un'intervista rilasciata a Bungeishunju lo scorso venerdì, Suzuki ha parlato della situazione del marketing, affermando che né lui né Miyazaki hanno le energie per occuparsene.

"Ti stanca fare la stessa cosa ogni volta. Volevamo provare qualcosa di nuovo stavolta." Sottolineando che il pubblico può essere interessato a un film o a un altro progetto senza la necessità di un trailer che lo convinca. Ha parlato poi di film che vengono spoilerati in quasi tutta la loro storia tramite i vari trailer, e qui Suzuki punta il dito contro alcuni film di Hollywood che debutteranno in Giappone in concomitanza con How Do You Live?. Non ci sarà quindi il trailer di How Do You Live? e l'unico modo per scoprire di cosa tratta il film sarà andare a vederlo al cinema.

Per ora, non è stata rivelata neanche la trama di How Do You Live?, e l'unica cosa finora trapelata è il poster di Miyazaki, che sembra sarà l'unico elemento pubblicitario che verrà distribuito da qui fino all'uscita. Pensate che questa scelta di marketing da parte dello Studio Ghibli sia corretta o alla fine verrà comunque lanciato qualcosa che possa ricordare l'uscita del film?