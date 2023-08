How Do You Live è primo in Giappone: presto arriverà anche all'estero

Il nuovo film di Hayao Miyazaki How do you live? continua a sorprendere il pubblico: nelle sale giapponesi il successo è enorme, tanto da aver venduto ben tre milioni di biglietti e guadagnato circa 4,69 miliardi di yen (circa 30 milioni di euro).

Gli esperti avevano già previsto questo andamento, dopo che il film nei primi tre giorni dal debutto in Giappone ha venduto 1,003 milioni di biglietti e ha guadagnato circa 10 milioni di euro.

Precedentemente How do you live ha guadagnato più degli scorsi successi dello Studio Ghibli, fra cui La città incantata, uscito nel 2001 e vincitore di un Oscar, e più del 50% dell'ultimo film del maestro prima della pausa, Si alza il vento, che ha debuttato nel 2013.

Fra pochi mesi il film arriverà anche nelle sale nordamericane con il titolo "The Boy and The Airon" (il ragazzo e l'airone), il titolo ufficiale con il quale il lungometraggio verrà distribuito all'estero. Dopo questa grande notizia, è molto probabile che Il ragazzo e l'airone possa uscire nelle sale cinematografiche italiane nella prima metà del 2024.



I cinema nordamericani hanno offerto una trama al lungometraggio, che ricordiamo non ha ricevuto nessun tipo di pubblicità per il debutto, rendendo questi record ancora più strabilianti. How do you live sarà l'ultimo film del maestro Miyazaki.

La storia si svolge durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo aver perso la madre durante i bombardamenti di Tokyo, Mahito e suo padre si trasferiscono in campagna. Lì, il padre di Mahito si risposa con la sorella incinta della madre defunta. Mentre Mahito lotta con la sua situazione, incontra un airone parlante ed entra in un altro mondo con la promessa di poter incontrare di nuovo sua madre.