How Do You Live: Hayao Miyazaki ha pianto per una parte del film! Ecco quale

Hayao Miyazaki è pronto a lasciare il mondo della cinematografia, fatto di enormi successi e grandiosi traguardi, con l'ultimo lungometraggio chiamato How Do You Live?, anche detto Il ragazzo e l'airone. L'opera, estremamente autobiografica, l'ha fatto anche commuovere! Guardate qui.

In realtà, il grande maestro non si è commosso per il film in sé, bensì per l'eccellente interpretazione del cantautore Kenshi Yonezu. All'artista di successo è stato chiesto di fare la sigla di The Boy and the Heron e la demo del brano ha fatto addirittura piangere Miyazaki.

Su YouTube, Yonezu ha parlato del suo lavoro su How Do You Live. Il cantante, che interpreta il brano del film intitolato " Chikyugi ", già disponibile su YouTube , ha dichiarato di essere stato portato per la prima volta al campus dello Studio Ghibli nel 2018.

Tuttavia, gli è stato formalmente chiesto di lavorare al film di Miyazaki dopo che la sua canzone " Paprika " ha dominato le radio giapponesi durante le Olimpiadi del 2020 . Yonezu ha lavorato regolarmente alla sua sigla per Il ragazzo e l'airone prima che arrivasse alla scadenza, ed è rimasto scioccato nel vedere la reazione di Miyazaki dopo averla consegnata.

"Ho chiesto a Miyazaki di ascoltare una demo creata dai file sorgente. Dato che Miyazaki ascolta solo musica su CD , ho masterizzato la demo su un CD e sono andato da lui tenendolo in mano. Ero così nervoso che avrei potuto morire." , racconta Yonezu , "Mi stava di fronte mentre lo ascoltava, piangeva, le lacrime scorrevano, mentre prendeva il biglietto con il testo scritto sopra, non dico che non c'era gioia nella sua espressione, ma la faccia che mi mostrò in quel momento ... è stata probabilmente l'esperienza più memorabile dei miei cinque anni di lavoro con Miyazaki su questa canzone per il film" .

Per quanto riguarda il motivo per cui la canzone abbia colpito così duramente il maestro, Yonezu ha spiegato quanto The Boy and the Heron fosse personale per Miyazaki. "Sono stato in grado di parlare solo con quattro persone [alla Ghibli] in totale [durante la scrittura della canzone]. Ma la prima volta che l'ho contattato, Miyazaki ha colto l'occasione per spiegarmi il film. Tuttavia, non c'erano spiegazioni dettagliate sul film in se, ad esempio su cosa parlasse, quello che succedesse al suo interno. [...] Secondo lui, questo film apre le porte a chi è. Ha detto che ci sono varie parti arretrate o sporche di lui che ha nascosto per tutta la vita e che le ha replicato qui. [...] Ha parlato della filosofia alla base della realizzazione di questo film, che era quella di esprimere tutti gli aspetti di se stesso che non erano stati espressi fino ad ora, di cui non aveva parlato prima", ha condiviso .