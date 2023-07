How Do You Live ha incassato più degli scorsi film di Miyazaki in tempi record

Lo staff dietro la produzione di How Do You Live? ha scelto di non attuare nessun tipo di pubblicità per il nuovo film di Miyazaki. Sebbene il maestro fosse inizialmente scettico, il lungometraggio è stato un enorme successo, superando gli incassi delle sue opere precedenti.

How Do You Live? ha guadagnato nel suo weekend di apertura più di alcuni dei più celebri film dello Studio Ghibli, ma come si colloca rispetto ad altri successi del cinema anime?

Il lungometraggio ha debuttato per la prima volta nelle sale cinematografiche giapponesi il 14 luglio. Si tratta del primo anime di Miyazaki dopo lunghi ed estenuanti 10 anni, prima di ufficializzare il suo ritiro dalla scena con Si alza il vento uscito nel 2013.

Ma How Do You Live?, che si intitolerà The Boy and the Heron (Il ragazzo e l'airone) quando uscirà all'estero, è il primo anime Ghibli a essere distribuito senza trailer, spot televisivi o qualsiasi altro tipo di anteprima o accenno alla storia, all'ambientazione o ai personaggi.

Il produttore dello Studio Ghibli Toshio Suzuki ha deciso di adottare l'audace strategia di non fare alcun tipo di marketing, a parte un singolo poster. L'intento di Suzuki, ha dichiarato, era quello di evitare quello che considera un problema della promozione del cinema ai giorni nostri, in cui le anteprime svelano così tanto che, al momento di guardare l'opera, gli spettatori non fanno altro che confermare quello che già sapevano che sarebbe successo.

Tra il 14 e il 17 luglio, How Do You Live? ha guadagnato 2,14 miliardi di yen al botteghino, una cifra superiore del 50% rispetto a quella ottenuta da La Città Incantata del 2001 nei primi quattro giorni di programmazione.

Certamente, dal 2001 ad oggi l'industria degli anime è notevolmente cresciuta e questo potrebbe essere un punto a favore. La data d'uscita del film How Do You Live in Italia è ancora ignota, mentre la durata del film How Do You Live è stata rivelata mesi fa prima dell'uscita ufficiale.