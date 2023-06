How Do You Live, Miyazaki è preoccupato per il nuovo film: 'Ma siamo sicuri?'

Hayao Miyazaki è un nome che porta con sé tanta storia. L'animatore e produttore, a capo di Studio Ghibli da decenni, è legato a una sequenza incredibile di successi che hanno fatto la storia dell'animazione in Giappone e nel resto del mondo. I suoi film verranno raggiunti da un nuovo titolo, in arrivo tra poco, How Do You Live.

Ci si è chiesto per tanto tempo a che punto fosse How do you Live?, il film su cui Hayao Miyazaki ha lavorato per tanti anni col suo gruppo, mentre invece il figlio Goro si stava occupando di Earwig e la Strega. Nel corso degli anni, però, è stata rivelata soltanto una locandina e poco altro. Recentemente, però, il produttore Suzuki ha detto che non ci sarà materiale promozionale per How do you live. Una scelta sicuramente particolare e poco consueta, tanto che ha allarmato anche Miyazaki.

Alla Warehouse Terrada a Tokyo, durante l'apertura della Ghibli Exhibition, Miyazaki ha affermato "Mi chiedo se andrà bene senza pubblicità. Sto iniziando a preoccuparmi. Credo in te, signor Suzuki. Ma sono preoccupato. Tutto qui." Poche parole sullo stato del film, ma comunque abbastanza eloquenti, dato che un percorso del genere non è mai stato battuto. Il 14 luglio 2023 sarà il giorno della prima proiezione di How Do You Live in Giappone e già in quel momento si saprà se la scelta di Suzuki sarà stata corretta oppure meno.

E voi invece andreste a vedere il nuovo film di Hayao Miyazaki e Studio Ghibli anche senza sapere nulla di quello che racconterà?