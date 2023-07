How do You Live: nessun pamhlet per l'uscita del nuovo film dello Studio Ghibli

In occasione dell’uscita nelle sale giapponesi di un film d’animazione particolarmente atteso, le aziende e gli studi dietro la produzione tendono ad impreziosire l’esperienza degli spettatori con gadget speciali, magari dei libretti con informazioni e dettagli per comprendere meglio il film. Iniziativa che non verrà rispettata da How Do You Live?.

La casa di produzione TOHO ha infatti annunciato tramite social che i pamphlet riguardanti il film dello Studio Ghibli, ultima opera del leggendario Hayao Miyazaki, non verranno distribuiti e non saranno acquistabili nel giorno di debutto della pellicola nelle sale, ovvero il 14 luglio 2023. Tale materiale sarà venduto solo in seguito, e sarà acquistabile anche in digitale. Si aggiunge quindi un’ulteriore stranezza al singolare approccio pubblicitario adottato dallo Studio Ghibli per quanto riguarda How Do You Live?.

Già nelle scorse settimane il producer Toshio Suzuki aveva sorpreso gli appassionati dicendo che non sarebbe uscito alcun trailer prima dell’uscita ufficiale, così come non sarebbero stati trasmessi né spot televisivi, né pubblicate pubblicità su giornali e riviste. Anche il grande Miyazaki ha ammesso di essere preoccupato del film, in quanto la pubblicità ricopre sempre un ruolo centrale nel numero di persone che si recheranno in sala a vederlo, ma ha anche ribadito di avere molta fiducia in Suzuki.

Sebbene non si sappia molto sulla trama della pellicola, è noto però che Miyazaki si sia ispirato, liberamente, al romanzo How Do You Live? di Genzaburo Yoshino, pubblicato nel 1937. Credete che questa strategia di marketing porterà il film ad ottenere un’ottima accoglienza? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti. Per finire, vi lasciamo scoprire la durata di How Do You Live?.