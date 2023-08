How Do You Live: il pamphlet svela trama e immagini del film di Miyazaki

How Do You Live sarà ufficialmente l'ultimo film di Hayao Miyazaki. A confermarlo è stato l'autore stesso attraverso una dichiarazione, per questo motivo l'attenzione sul nuovo lungometraggio era altissima, soprattutto considerando che non è stata offerta nessuna trama né immagine per promuoverlo.

Il film è uscito diverse settimane fa in Giappone e How Do You Live è arrivato addirittura secondo per incassi. La scelta di Toshio Suzuki, produttore dello Studio Ghibli, di non adottare alcun tipo di pubblicità per la promozione del lungometraggio sembra aver effettivamente funzionato e i fan sono stati così incuriositi che si sono immediatamente fiondati nelle sale cinematografiche.

Al momento non è possibile sapere quando il film arriverà in Italia, ma visto i grandi incassi è possibile che arrivi prima del previsto, nella prima metà del 2024. Tuttavia, è certo che l'opera arrivi con il titolo "Il ragazzo e l'Airone", com'è stato adottato anche all'estero (The Boy and The Heron).

Ma di cosa tratterà How Do You Live? Questa sarà una delle opere maggiormente autobiografiche di Hayao Miyazaki, dedicata a suo nipote, senza tuttavia rifiutare il tema fantastico che non può mai mancare. Ambientata sullo sfondo del conflitto nel Pacifico della Seconda Guerra Mondiale, la storia ruota attorno a Mahito Maki, un ragazzino che, dopo la morte di sua madre e successivamente il matrimonio di suo padre con la sorella di lei, si imbatte in una torre abbandonata nella sua nuova città, dove un airone grigio parlante lo porta in un regno di fantasia.

Con il suo stile artistico tradizionale e i suoi elementi stravaganti, il film trasporta i personaggi in ampi paesaggi, rimanendo fedele all'estetica amata dagli appassionati di Studio Ghibli. Tutte le immagini possono essere visionati a fine articolo, attraverso i tweet di DiscussingFilm e di Catsuka.