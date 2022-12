How Do You Live ha poster e data di uscita: il nuovo film di Ghibli e Miyazaki è vicino

Anche dopo tanti anni dall'inizio della sua carriera, Hayao Miyazaki è ancora attivo. Nel corso degli decenni ha sempre portato storie fantastiche in televisione e al cinema, legando il proprio nome allo Studio Ghibli di sua fondazione. E adesso si avvicina l'uscita di un altro progetto che diventerà sicuramente un classico, How do you live?

Per ora, Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka - ancora un titolo temporaneo, così come la traduzione inglese - è ancora in lavorazione. Annunciato nel 2019, si sa ben poco di questo progetto nato dall'omonimo libro How do you Live?, se non che è in produzione ormai da tanto tempo, portato avanti in parallelo con un altro progetto dello studio ma con la regia di Goro Miyazaki, il figlio di Hayao. L'uscita di How do you live? sembrava lontana, ma ora emergono dettagli annunciato all'improvviso.

L'account ufficiale di Studio Ghibli su Twitter ha condiviso il primo poster ufficiale di How Do You Live?, come si può vedere in basso. Kimi-tachi wa Dō Ikiru ka sembra che si concentrerà su un uccello antropomorfo, non una novità per un film di casa Ghibli, oppure su un uomo che indossa una maschera da pennuto bianco, con un becco molto lungo.

In aggiunta, è stato ufficializzato che il 14 luglio 2023 debutterà How do you live? nei cinema giapponesi. Quindi l'uscita è parecchio vicina e di conseguenza nei prossimi mesi dovrebbero arrivare altre informazioni, come trailer, personaggi coinvolti, doppiatori e staff. Per il momento infatti si sa soltanto che la regia e la sceneggiatura del film sono state affidate ad Hayao Miyazaki, mentre nulla si sa sulle altre persone che ci hanno lavorato. Siete pronti per una nuova fiaba dello Studio Ghibli?