How Do You Live: presto disponibile la colonna sonora del film di Miyazaki

How Do You Live è l'ultimo film del leggendario registra Hayao Miyazaki e, in vista di questa grande opera, lo Studio Ghibli ha attuato una differente forma di marketing per promuovere il lungometraggio, senza offrire trailer ma solo un semplice poster promozionale.

La proposta è arrivata da Toshio Suzuki e, nonostante le titubanze iniziali del maestro Miyazaki, l'opera è stato un successo clamoroso sin dal primo debutto nelle sale giapponesi. How Do You Live è primo in Giappone per numero di incassi e presto arriverà in Nordamerica con il titolo The Boy and the Heron.

Per i fan che dovranno aspettare ancora un po' prima che il film arrivi anche in Occidente, non c'è nessun problema, visto che presto arriverà la colonna sonora del lungometraggio e sarà disponibile all'ascolto in tutto il mondo.

L'annuncio è arrivato attraverso la pagina Twitter ufficiale dello Studio Ghibli e afferma che l'album delle musiche del film, ideate da Joe Hisaishi, uscirà il 9 agosto, mercoledì prossimo.



How Do You Live ha incassato più dei precedenti film di maggior successo della casa d'animazione, rendendo il lungometraggio ancora più eccezionale.

Al momento è ancora avvolto il mistero riguardo Il ragazzo e l'airone, titolo con cui molto probabilmente arriverà l'opera in Italia, ma molte recensioni già affermano che si tratta di un altro dei grandi capolavori di Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli.

La storia, ambientata nella Seconda Guerra Mondiale, ruota attorno a Mahito e suo padre, trasferitosi in campagna dopo la morte di sua madre. Quando il ragazzo vedrà il padre risposarsi con la sorella incinta della defunta madre, Mahito incontrerà un curioso Airone parlante che gli permetterà di fare un viaggio fantastico alla ricerca di sua madre, con l'obiettivo di rincontrarla.